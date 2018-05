Prijzenobservatorium legt potentiële monopolies bloot

Er is mogelijk een concurrentieprobleem in sommige sectoren, zoals de telecom, de scheepvaart en vakantielogies. Dat blijkt uit een doorlichting van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. Nader onderzoek moet nu duidelijk maken of het gebrek aan concurrentie toeval is, of dat er meer aan de hand is.