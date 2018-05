Primark opent mega Antwerps "vlaggenschip"

Een gekte van jewelste was het vanochtend op de Meir in Antwerpen. Daar is een nieuwe vestiging van de Ierse budgetketen Primark geopend. De grootste in ons land en het vlaggeschip van Primark in Europa. Ondanks het groeiend bewustzijn rond Schone Kleren en ethische mode, blijft het spotgoedkope confectiemodel van Primark enorm populair.