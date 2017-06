Primeurs van Airbus en Boeing op luchtvaartbeurs Le Bourget

Op Le Bourget, in Parijs, is de 52ste airshow op gang gevlogen. De constructeurs pakken er uit met hun nieuwste aanpassingen. En dat is nodig, want de verkoop zit in dalende lijn. De laatste jaren hebben de vliegtuigmaatschappijen immers al fors geïnvesteerd in zuinigere toestellen.