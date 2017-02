"Privatiseren is de beste garantie op goed bestuur"

Staatbank Belfius is klaar om weer een privaat bedrijf te worden. Het management ambieert een gedeeltelijke beursgang, waar de overheid meerderheidsaandeelhouder blijft. De legacy van Dexia is weggewerkt, vertelt voorzitter Jos Clijsters, Belfius is klaar om het nest te verlaten.