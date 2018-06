Producent van lesvideo's overgenomen

Op deze laatste dag van het schooljaar hebben we ook nog nieuws uit het onderwijs. Signpost, de Belgische marktleider op vlak van school-ICT, neemt WeZooz over voor een bedrag dat niet bekend is gemaakt. WeZooz brengt lesvideo's op de markt. Met de overname van de digitale uitgever wil Signpost zijn positie verstevigen op de onderwijs-ICT-markt. Tegelijk openen zich nieuwe perspectieven voor WeZooz.