Proximus distantieert zich van Telenet-praktijken

Telecomgroep Proximus is de uitschieter in de BEL-20 vandaag. CEO Dominique Leroy pakt uit met groei: in omzet, winst én marktaandeel. Dit jaar wordt een stuk lastiger, omdat Europa vanaf de zomer verbiedt om extra kosten aan te rekenen voor roaming.