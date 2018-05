Proximus wil e-sports op de kaart zetten in ons land

Na Telenet eerder deze week, ontvouwt nu ook Proximus z'n nieuwe plannen in entertainment. De telecommunicatiegroep wil de esports in België op de kaart zetten. Esports zijn de competities voor videogames, alleen of in team. Proximus zal de nationale competitie mee organiseren en tegelijk een esports-kanaal lanceren op Proximus TV. Exclusieve partners zijn Electronic Sports League en de Belgische Pro League van het voetbal.