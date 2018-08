QTee-peer kan monocultuur Conférence doorbreken

Maandag ligt een nieuw Belgisch perenras in de winkel: de QTee. De blozende peer kan de monocultuur van Conférence bij Belgische telers doorbreken. Ze is nu al rijp, drie weken vóór de Conférence, ze wordt duurder verkocht én scoort al goed in de export naar het Midden-Oosten en Azië.