Qualcomm krijgt boete voor omkoping Apple

Chipfabrikant Qualcomm krijgt een boete van Europa van bijna een miljárd euro. Het bedrijf gaf Apple jarenlang miljarden dollars korting om als énige communicatiechips te mogen leveren voor de iPhone en iPad. Dat is machtsmisbruik, oordeelt de Europese Commissie, uitgerekend in een markt waar we concurrentie en innovatie goed kunnen gebruiken.