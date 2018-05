Rechtstreeks van boer naar consument vraagt andere logistiek

Nog tot zondag loopt in heel Vlaanderen de Week van de Korte Keten. In ons land verkopen al ruim 3.000 land- en tuinbouwbedrijven via die korte keten, rechtstreeks aan de consument dus. Ze verdienen er meer aan, maar de grote uitdaging is wel de logistiek. Zeker als de boeren ook aan winkels of horeca willen verkopen