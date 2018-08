Record aan zonne-energie in juli

In juli zijn alle records verbroken voor zonne-energie. Eneco Solar, de grootste producent van zonne-energie in ons land, wekte een kwart meer op dan in vorige jaren. Uiteraard dankzij de vele zon-uren, maar ook door meer zonne-panelen. Als de zomer zo stralend blijft, wordt dit het beste jaar ooit.