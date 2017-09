Recordaantal vacatures bij VDAB

De VDAB heeft in zijn geschiedenis nog nooit zoveel vacatures binnengekregen dan het afgelopen jaar. Meer dan 250.000 zijn het er, en wat opvalt is dat technisch geschoolde arbeiders in de industrie opnieuw erg gewild zijn. Knelpuntberoepen vaak, en daarom roept de VDAB op om meer mensen op de werkvloer op te leiden.