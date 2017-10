Recordprijs voor Chinees keramiek

Het is een absoluut record voor veilinghuis Sotheby's. Een stuk Chinese keramiek is op de veiling in Hong Kong verkocht voor 32 miljoen euro. Het gaat om een ogenschijnlijk simpel kommetje, maar gaat om zeldzaam 'RU-porselein, afkomstig uit een oude Chinese dynastie. Chinees aardewerk is de afgelopen jaren populair op veilingen vanwege de groeiende welvaart in Azië.