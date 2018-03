Red Bull-importeur Stefaan Bettens is Master Marketer 2018

De beste marketeer van het jaar is een drankenimporteur: Stefaan Bettens van het West Vlaamse bedrijf Jet Import. Bettens is de man die 25 jaar geleden Red Bull bij ons op de kaart zette, en meer recent ook Fever Tree tonic en Bionade lanceerde in België - allemaal succesverhalen. We vroegen hem naar de geheimen van het vak.