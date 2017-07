Regering heeft zomerakkoord

De federale regering is het eens geraakt over de begroting én over een serie fiscale en sociaal-economische maatregelen. Met de begroting scoort ze geen hoge punten: zowel dit als volgend jaar blijven we in het rood. En de rekening bevat alweer een reeks technische correcties en accijnsverhogingen. Op sociaal-economisch vlak daarentegen zijn er wél belangrijke knopen doorgehakt.