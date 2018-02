Regering pompt bijna 5 miljard in nieuwe treinen en stations

De federale regering maakt een inhaalbeweging om de stations, treinen en spoorlijnen in ons land te moderniseren. Ze investeert de komende jaren maar liefst 5,3 miljard euro in het spoor. Dit jaar nog worden over heel het land treinstations vernieuwd en komen er de eerste van 445 nieuwe dubbeldektreinstellen.