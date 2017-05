Regering verkoopt aandelen BNP Paribas om te kunnen investeren

Met de verkoop van een kwart van haar aandelen in BNP Paribas wil de regering een signaal geven aan Europa dat het haar ernst is om de schuld af te bouwen. De operatie verlaagt de schuld van een enorme 105,9 procent van het BBP naar een nog altijd enorme 105,4 procent. Maar het is een knik in de goeie richting. De regering hoopt dat Europa haar daardoor weer zal toestaan te investeren in infrastructuur.