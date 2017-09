Regering verslikt zich in pensioenen 50-plussers

N-VA wil de pensioenen van werkloze 50-plussers opnieuw op de regeringstafel leggen. Gisteravond klonk het nog dat de regering niet zou raken aan die pensioenen. Maar dat was dan weer in tegenspraak met het zomerakkoord. Daarin is afgesproken dat 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn, minder pensioenrechten zouden opbouwen.