Regering zet mobliteitsbudget naast mobiliteitsvergoeding

De regering is het eens geraakt over het mobiliteitsbudget. Dat komt naast de mobiliteitsvergoeding te staan, cash for cars, dat een slag in het water lijkt te worden. Met het mobiliteitsbudget zal de werknemer heel wat meer mogelijkheden krijgen. Meteen wordt de verleiding groter om in te leveren op de bedrijfswagen