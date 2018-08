Reis-reus TUI ontplooit z'n groeiplannen

Ook in de reissector is digitalisering dé uitdaging voor de toekomst. Dat zegt Fritz Joussen, de CEO van TUI in een exclusief interview met Z-Nieuws. De Duitse reisorganisator blijft geloven in een geïntegreerd reisaanbod en investeert daarom in cruiseschepen en hotels. Ook in Zuid-Oost-Azië, waar TUI de komende jaren een lokaal Chinees kliënteel hoopt aan te trekken.