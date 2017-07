Remo-Frit innoveert met gezondheidsbehandeling voor frieten

Een bedrijf uit het Waasland heeft een uniek procédé voor aardappelen ontwikkeld waardoor gebakken frieten weinig of geen acrylamide zouden bevatten. Die stof komt vrij wanneer we zetmeelrijk voedsel verhitten en is mogelijk kankerverwekkend. Europa wil acrylamide zoveel mogelijk bannen.