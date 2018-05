Reyerstunnel als attractiepool op Open Wervendag

Zondag is het Openwervendag. Daarmee wil de Confederatie Bouw haar spectaculairste werven in heel het land in de kijker zetten. Zoals de handelsbeurs in Antwerpen, een stadskwartier aan de kanaalkom in Hasselt of het Reyerscomplex in Brussel. Daar gingen wij vandaag al eens poolshoogte nemen.