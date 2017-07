Rolls Royce lanceert nieuwe versie van z'n iconische Phantom

Rolls Royce heeft in Londen de achtse generatie voorgesteld van zijn meest iconische auto: de Phantom. Naar eigen zeggen ook de stilste auto ooit, dankzij heel wat technologische vernieuwingen. Al 92 jaar lang vervoert de Phantom "the rich and famous". Met een instapprijs van 375.000 euro blijven zij het doelpubliek.