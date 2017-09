Rondleiding in een bijzondere woning in het Brussels miljardairskwartier

In de duurste buurt van Brussel staat een huis te koop voor een spotprijs, althans volgens kenners. Het pand staat in een afgeschermde straat, waar de beau monde woont. Het gaat om een gedwongen verkoop door veilinghuis Troostwijk, en daarom mocht onze cameraploeg voor één keer een kijkje nemen in deze exclusieve wijk.