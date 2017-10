Roularta en De Persgroep herverkavelen medialandschap

Grote verrassing in de Vlaamse mediasector: Roularta Media Group verkoopt de helft van Medialaan aan De Persgroep, die de moeder boven VTM nu 100 procent onder z'n hoede krijgt. In ruil verwerft Roularta 50 procent in Mediafin, uitgever van de kranten De Tijd en L'Echo. Roularta krijgt er nog een fikse cashinjectie bovenop.