Roularta ziet advertentie-inkomsten ook bij TV slinken

Mediagroep Roularta heeft z'n advertentie-inkomsten in de eerste jaarhelft verder zien slinken. Opvallend is dat de terugval zich nu ook voordoet bij televisie. De groep boven ondermeer Medialaan, Kanaal Z en Knack investeert nu volop in nieuwe inkomstenbronnen. En dat weegt op de winst.