Rudi De Kerpel verkoopt zijn Eurotuin aan Aveve

Tuin- en hobbyketen Aveve neemt Eurotuin over, de tuincentrabusiness van de Oost-Vlaamse ondernemer Rudi De Kerpel. Aveve moet op zoek naar externe groei. Het heeft zelf 250 winkels, en de markt is daarmee stilaan verzadigd. Bedoeling is om meer te diversifiëren en ook een webshop uit te bouwen.