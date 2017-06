Ruim 130 bedrijven en organisaties omarmen circulaire economie

Meer dan 130 bedrijven en organisaties gaan voortaan circulair aankopen. Ze zullen al bij de aankoop nadenken over later hergebruik of recyclage van de materialen. Die belofte deden ze door hun handtekening te zetten onder de eerste Green Deal van overheidsorganisatie Circulair Vlaanderen.