Russische data-wetenschapper met een missie

Katya Vladislavleva streek als Russiche data-wetenschapper neer in Turnhout en richtte er 4 jaar geleden DataStories op. Ze helpt de grootste bedrijven ter wereld om hun doel te bereiken door naar de juiste data te kijken. De wereld in ijltempo duurzamer maken mét technologie, dat is haar grotere plan. Dit is onze derde ondernemer in de reeks "Hoek Af".