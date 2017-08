Rwandezen verkiezen opnieuw Kagame

In Rwanda zijn ze vandaag naaar de stembus getrokken om een nieuwe president te kiezen, maar het staat nu al vast dat dat opnieuw Paul Kagame zal worden. Omdat de oppositie monddood is gemaakt, maar ook dankzij zijn economische verwezenlijkingen, met groeicijfers van 8 procent per jaar. Een Afrikaans economisch mirakel, zou je kunnen zeggen, maar experts zetten daar vraagtekens bij.