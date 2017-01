Samsung demonstreert QLED-TV die alle kleuren aan kan

Samsung kondigt een vernieuwing aan in de wereld van de consumenten-tv's : de QLED TV. 't Is de eerste tv met een 100 procent kleurvolume. Samsung maakt daarvoor gebruik van de innovatieve Quantum Dot technologie. Ook concurrenten LG Electronics en Sony hebben op de Consumer Electronics Show in Las Vegas hun jongste innovaties voorgesteld.