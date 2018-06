Sanchez neemt het over van Rajoy in Spanje

Mariano Rajoy is niet langer premier van Spanje: zoals verwacht heeft hij de vertrouwensstemming in het parlement niet overleefd. De positie van Rajoy was onhoudbaar nadat zijn Partido Popular vorige week veroordeeld is voor grootschalige corruptie. Spanje heeft al meteen een nieuwe premier: de socialistische leider Pedro Sanchez. Maar die heeft dan weer geen meerderheid.