Sanofi betaalt een stevige 3,9 miljard voor Ablynx

Het Gentse biotechbedrijf Ablynx komt in Franse handen. Farmareus Sanofi legt 3,9 miljard euro op tafel om Ablynx in te lijven en van de beurs te halen. In waardering is het een van de grootste overnamedeals ooit voor een Belgisch biotechbedrijf. En een spannende, want er waren nog kapers op de kust.