Scheepswerf omgevormd tot offshore expertisecentrum

De werf van ENGIE Fabricom in Hoboken is uitgegroeid tot een offshore expertisecentrum. Eén van de specialiteiten is de bouw van hoogspanningsstations voor windmolenparken op zee. Vandaag is het 22ste station klaargemaakt voor verscheping. 't Is bestemd voor het Norther-project, het grootste offshore windmolenpark voor onze kust.