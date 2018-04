Schone kleren laat Belgische overheid koud

Sinds Rana Plaza in Bangladesh instortte, morgen 5 jaar geleden, is er in ons land nauwelijks iets veranderd om spotgoedkope arbeid en de werkomstandigheden in lageloonlanden aan te pakken. Grote kledingketens krijgen vrij spel en hoeven geen sancties te vrezen. Dat is de conclusie van het HIVA in Leuven. Onze buurlanden pakken het wel aan, via hun wetgeving.