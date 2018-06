Schoolverlaters vinden vlotter werk, maar diploma blijft cruciaal

Dik 10 procent van de 77.000 Vlaamse jongeren die in 2016 de schoolbanken verlieten, had na een jaar nog geen job. Dat blijkt uit het nieuwe schoolverlatersrapport van de VDAB. De kans om werk te vinden is voor schoolverlaters gelukkig wel een pak groter geworden.