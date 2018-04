Schrijnwerkerij krabbelt snel overeind na ramp

Moors Interieur, een schrijnwerkerij uit Riemst, draait weer volop productie. Een opmerkelijke prestatie, omdat het bedrijf net een zware brand achter de rug heeft. Daarbij is de opslagplaats volledig in de as gelegd. Ondanks de klap wist Moors Interieur verbazend snel recht te krabbelen.