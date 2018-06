SD Worx verstevigt z'n uitzendpoot met overname

Humanresourcesspecialist SD Worx doet opnieuw een overname in de uitzendmarkt. Na VIO Interim vorig jaar, neemt het nu Flexpoint Group over. Dat telt in België en Nederland zo'n 250 werknemers. SD Worx is de marktleider in loonadministratie, maar mikt nu ook op de top 5 in de interimsector.