Showpad versnelt z'n groei met forse Amerikaanse overname

Het Gentse softwarebedrijf Showpad neemt het Amerikaanse Learncore over, voor een stevige 50 miljoen dollar. Learncore is gespecialiseerd in het opleiden en coachen van verkopers. Ook Showpad richt zich op de markt van verkopers, met een digitaal platform dat internationaal doorbreekt. Met Learncore erbij zal het snel groeiende technologiebedrijf al 350 werknemers tellen.