Sjoemelende handcarwashes komen in het vizier

Staatssecretaris De Backer belooft een strenge aanpak van de sociale fraude bij carwashes. Het probleem zit vooral bij kleine handcarwashes. Die zijn vaak niet in orde met de regels. Het personeel werkt in het zwart en wordt soms echt uitgebuit. Dat leidt bovendien tot oneerlijke concurrentie in de sector.