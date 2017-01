Sligro neemt nu ook horecagroothandel ISPC over

De Belgische groothandel voor de horeca ISPC komt in handen van het Nederlandse Sligro. ISPC heeft zelfbedieningsvestigingen in Gent en Luik en een visgroothandel in Brussel die alleen leveringen doet. Er werken 260 mensen. Het beursgenoteerde Sligro is aan een echte invasie bezig in ons land. Vorig jaar nam het hier ook al JAVA Foodservice over.