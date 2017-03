Snapchat knalt meteen 40% hoger bij beursdebuut

Een knaller is het geworden, het beursdebuut van Snap op Wall Street. Wie erop had ingetekend werd bij de eerste notering liefst 40 procent rijker. Snap is het bedrijf achter Snapchat, de populaire app waarmee vooral jongeren elkaar foto's en filmpjes sturen die weer verdwijnen. Of dat ook zal gebeuren met het enthousiasme van de beleggers, de meningen zijn verdeeld.