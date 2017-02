Solvay belooft hogere winst en dividend in 2017

2016 was een moeilijk jaar voor Solvay, in veel sectoren: minder vraag naar materialen voor smartphones, beperkte investeringen in de energiesector door de lage olieprijs en vertragingen bij de introductie van vliegtuigen met nieuwe materialen. Maar CEO Jean-Pierre Clamadieu verwacht fors beterschap in 2017.