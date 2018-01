Sotheby's pakt uit met Belgische moderne kunst

Sotheby's heeft in Brussel een uitzonderlijke collectie getoond van Belgische moderne kunst. De werken gaan nu verder de wereld rond en worden later geveild in Londen, Parijs of New York. Sommige stukken hebben jarenlang in privécollecties gezeten. En dat drijft de prijs op.