Spaanse premier voor rechter

De Spaanse premier Mariano Rajoy is vandaag op het matje geroepen in de rechtbank. Hij moest komen uitleggen wat hij afweet van het gesjoemel binnen zijn partij in de jaren 2000. In Spanje is het een enorm schandaal, verschillende ministers en leden van de Partido Popular zouden zich voor miljoen euro's hebben laten omkopen. Maar Rajoy bleef vandaag volhouden dat hij nergens van afweet.