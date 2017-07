Spanje heeft z'n diepe crisis helemaal verteerd

Een erg sterke groei alweer in Spanje. Die bovendien nog versnelt, naar 0,9% in het voorbije kwartaal. Daardoor is de Spaanse economie opnieuw zo groot als bij de start van de financiële crisis van 2008. Een kordaat beleid en enkele meevallers zorgen er voor een positieve spiraal.