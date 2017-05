Spannende dag voor IT-bedrijven

Bij heel wat IT-bedrijven in ons land was het vrijdag, en nog het hele weekend, alle hens aan dek om zichzelf en hun klanten te beschermen tegen de cyberaanval. Maar met succes dus. Toch blijven ze bij Cegeka, één van de grootste IT-bedrijven in ons land, waakzaam. Want ze verwachten in de toekomst nog meer soortgelijke aanvallen.