Spanningen stijgen in Catalonië

In Spanje lopen de spanningen hoog op tussen de autonome regio Catalonië en de federale, Spaanse regering. Volgens de premier van Catalonië is de autonomie van zijn regio de facto opgeschort. De politie heeft nu zelfs 13 topambtenaren een een vice-minister aangehouden. In Barcelona komen de burgers massaal op straat.