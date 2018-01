SPD stelt hoge eisen aan 'GroKo' met Merkel

In Duitsland hebben de sociaaldemocraten ermee ingestemd een regering te vormen met de christendemocraten. Maar de zegen kwam er met een nipte meerderheid en een opluchting op de financiële markten bleef uit. Dé vraag is of het uiteindelijke regeerakkoord groén licht krijgt van de socialisten.