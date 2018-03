Specialisatiejaar in voeding levert meteen job op

Een specialisatiejaar volgen en meteen een contract van minstens 6 maanden aangeboden krijgen. Vanaf volgend schooljaar kan het. De primeur is voor de grootste voedingsschool van Vlaanderen, Ter Groene Poorte in Brugge. Dat daarvoor samenwerkte met enkele federaties uit de voedingsindustrie. In ruil voor een contract is er uiteraard een voorwaarde: slagen!